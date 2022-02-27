مندوب روسيا في مجلس الامن: لا نخوض حربا ضد أوكرانيا بل ننفذ عملية لحماية سكان دونباس

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس، وإخلاء أوكرانيا من النازيين".

وأشار نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، حول الوضع في اوكرانيا، إلى أن روسيا صوتت ضد مشروع القرار حول عمليتها العسكرية في أوكرانيا نظرا "لطابعها المعادي لروسيا".

وقال نيبينزيا إن "مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا" عام 2014، و"الجرائم" التي ارتكبوها، وكذلك الدعم الغربي لهم".

وأضاف أن الغرب "جعل من أوكرانيا بيدقا في لعبته الجيوسياسية"، مؤكدا أن القوات الروسية ستنفذ مهامها في أوكرانيا قريبا.

ونفى قيام الجيش الروسي بقصف المدن الأوكرانية، مشيرا إلى عدد كبير من التقارير الإعلامية المضللة. كما ونفى في هذا الصدد صحة المعلومات عن قصف روضة الأطفال في أوكرانيا الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام.

وأضاف أن "القوميين المتطرفين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تنشر راجمات الصواريخ في المناطق السكنية.

المصدر:يونيوز