القوات الروسية تواصل قضم المناطق الأوكرانية باتجاه العاصمة كييف

تواصل القوات الروسية لليوم الثاني على التوالي عملياتها الأمنية العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية وتسيطر على مناطق ونقاط عدة للقوات الاوكرانية التي تطالب العالم الغربي بدعم كييف لصد الاجتياح الروسي.

مصادر مطلعة على سير العمليات قالت: إن القوات الروسية التي انطلقت من جزيرة القرم باتجاه الشمال وانقسمت الى قسمين، القسم الاول تمكن من الوصول ماريوبول في اقليم دونيتسك المطلة على بحر آزوف، أما القسم الثاني من القوات فقد وصل الى مدينة خيرسون عاصمة المقاطعة التي تحمل الأسم نفسه وهي تتميز بموقعها على البحر الاسود كونها مصب نهر دنيبر الذي يقسم أوكرانيا الى شرق وغرب.

وأضافت المصادر، أن العمليات الروسية في جنوب اوكرانيا تهدف الى عزل اوكرانيا عن البحر الاسود وفي هذا الاطار يمكن تفسير الهجمات على مدينة اوديسا.

وأشارت، إلى أن الهجوم الروسي من الشمال الشرقي اتجه جنوبا نحو مدينة خاركيف وهي اكبر ثاني مدينة بعد كييف، ومن المتوقع أن تتجه القوات الروسية عبر شبكة من الطرق للوصول الى مدينتي كراسنوهارد ونيبروبيتروفيسك الواقعة على نهر دنيبر والسيطرة على الخط بين خاركيف ونيبروبيتروفيسك وصولا الى خيرسون، وذلك سيؤمن امتداد بري واسع بين الاراضي الروسية مع جزيرة القرم عبر لوهانسك ودونيتسك.

وختمت المصادر، أن الهجوم الروسي على شمال اوكرانيا انطلق من الاراضي البيلاروسية فاستولت القوات الروسية على مدينة تشيرنوبيل واتجهت بمحاذاة نهر دنبير نحو العاصمة كييف، فيما رجحت وصول القوات الروسية بالفعل الى كييف حيث شهدت الاحياء الشمالية منها اشتباكات مسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها تحاصر العاصمة الأوكرانية كييف من الجهة الغربية.

وقال المتحدث بإسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في تصريح، ، إن "قوات المظليين الروس إستولت على مطار غوستوميل في ضواحي كييف وإلتحمت مع بقية القوات الروسية التي باتت تحاصر العاصمة من الغرب.

وأضاف كوناشينكوف أن "المتعصبين القوميين الأوكرانيين فقط يبدون مقاومة شرسة للقوات الروسية" مشيرا إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية في معظمها لا تشارك في العمليات القتالية".

المصدر:يونيوز