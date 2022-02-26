النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

القوات الروسية تواصل قضم المناطق الأوكرانية باتجاه العاصمة كييف

تواصل القوات الروسية لليوم الثاني على التوالي عملياتها الأمنية العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية وتسيطر على مناطق ونقاط عدة للقوات الاوكرانية التي تطالب العالم الغربي بدعم كييف لصد الاجتياح الروسي.
رمز الخبر: ۶۳۵۷۸
تأريخ النشر: 26 February 2022

مصادر مطلعة على سير العمليات قالت: إن القوات الروسية التي انطلقت من جزيرة القرم باتجاه الشمال وانقسمت الى قسمين، القسم الاول تمكن من الوصول ماريوبول في اقليم دونيتسك المطلة على بحر آزوف، أما القسم الثاني من القوات فقد وصل الى مدينة خيرسون عاصمة المقاطعة التي تحمل الأسم نفسه وهي تتميز بموقعها على البحر الاسود كونها مصب نهر دنيبر الذي يقسم أوكرانيا الى شرق وغرب.

وأضافت المصادر، أن العمليات الروسية في جنوب اوكرانيا تهدف الى عزل اوكرانيا عن البحر الاسود وفي هذا الاطار يمكن تفسير الهجمات على مدينة اوديسا.

وأشارت، إلى أن الهجوم الروسي من الشمال الشرقي اتجه جنوبا نحو مدينة خاركيف وهي اكبر ثاني مدينة بعد كييف، ومن المتوقع أن تتجه القوات الروسية عبر شبكة من الطرق للوصول الى مدينتي كراسنوهارد ونيبروبيتروفيسك الواقعة على نهر دنيبر والسيطرة على الخط بين خاركيف ونيبروبيتروفيسك وصولا الى خيرسون، وذلك سيؤمن امتداد بري واسع بين الاراضي الروسية مع جزيرة القرم عبر لوهانسك ودونيتسك.

وختمت المصادر، أن الهجوم الروسي على شمال اوكرانيا انطلق من الاراضي البيلاروسية فاستولت القوات الروسية على مدينة تشيرنوبيل واتجهت بمحاذاة نهر دنبير نحو العاصمة كييف، فيما رجحت وصول القوات الروسية بالفعل الى كييف حيث شهدت الاحياء الشمالية منها اشتباكات مسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها تحاصر العاصمة الأوكرانية كييف من الجهة الغربية.

وقال المتحدث بإسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في تصريح، ، إن "قوات المظليين الروس إستولت على مطار غوستوميل في ضواحي كييف وإلتحمت مع بقية القوات الروسية التي باتت تحاصر العاصمة من الغرب.

وأضاف كوناشينكوف أن "المتعصبين القوميين الأوكرانيين فقط يبدون مقاومة شرسة للقوات الروسية" مشيرا إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية في معظمها لا تشارك في العمليات القتالية".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
القوات الروسية تواصل قضم المناطق الأوكرانية باتجاه العاصمة كييف
ماكرون يجتمع مع سلفيه ساركوزي وهولاند قبل توجيهه رسالة إلى البرلمان حول الأزمة الأوكرانية
زيلينسكي يجول في شوراع العاصمة كييف: جاهزون جميعاً للدفاع عن ​أوكرانيا​
الحكومة تقرر فتح الملاعب الرياضية مع اتخاذ كافة التدابير الصحية
الدفاع الروسية تعلن محاصرة كييف من الجهة الغربية والاستيلاء على مطار غوستوميل
بوريل: مواجهة روسيا لا تتعلق بأوكرانيا فقط أو أوروبا ولكن بالقانون الدولي
وصول 40 جندياً أميركياً إلى لاتفيا.. ووزير الدفاع يقول لبوتين "لا تعبثوا معنا"
الناتو يعلن تقديم الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا ونشر قوات إضافية بالجزء الشرقي من الحلف
قوات الحشد الشعبي تواصل انتشارها على الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية لتأمين سلامة الزائرين
الجهاد: إسرائيل تحاول أن تدمر المنطقة بأسرها
السفارة الروسية في لبنان تعبّر عن دهشتها ازاء الموقف اللبناني الرسمي من الأزمة الأوكرانية
السودان تؤكد التزامها العمل على توطيد السلام والاستقرار في أفريقيا
سعيد: اي اجتماع خارج المقر النيابي باطل وهناك خطوط حمر في المفاوضات مع صندوق النقد
الرئيس عون: بيروت تفتح أبوابها للجميع خاصة للأشقاء العرب
"آلاء" نموذج حي لآلاف الأطفال اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة الحصار والحرب
مقومات وعوامل الردع والتدخل الأمريكي لصالح تايوان في مواجهة الصين
الكيان المؤقت وتركيا - العلاقة المشكَكَة
دراسة: نحو قطب إقليمي فاعل دوليا
زيارة رئيس الكيان المؤقت هرتسوغ إلى تركيا
وزير الاقتصاد: نريد عزل روسيا ماليًا
القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة مسيرة إماراتية
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
الأسد لبوتين: روسيا لا تدافع عن نفسها فقط وإنّما عن العالم
مطالبات نقابية للحكومة للتدخل العاجل للحد من الزيادات في الأسعار
برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يؤكد على تعزيز التنمية لدول المنطقة
رئيس أركان الجيش يزور مديرية المدفعية ويفتتح حملة لتصليح المدافع والعجلات
بوتين يعرب لنظيره الصيني عن استعداده لمفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا
أردوغان: رد فعل الناتو "هزيل" أمام الهجوم الروسي.. والغرب "خذل" أوكرانيا
زيلينسكي: وحيدون في الدفاع عن وطننا والعالم يكتفي بالمشاهدة
الرئيس عون: بيروت تفتح أبوابها للجميع خاصة للأشقاء العرب