الدفاع الروسية تعلن محاصرة كييف من الجهة الغربية والاستيلاء على مطار غوستوميل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها تحاصر العاصمة الأوكرانية كييف من الجهة الغربية.

وقال المتحدث بإسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في تصريح، اليوم الجمعة ، إن "قوات المظليين الروس إستولت على مطار غوستوميل في ضواحي كييف وإلتحمت مع بقية القوات الروسية التي باتت تحاصر العاصمة من الغرب.

وأضاف كوناشينكوف أن "المتعصبين القوميين الأوكرانيين فقط يبدون مقاومة شرسة للقوات الروسية" مشيرا إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية في معظمها لا تشارك في العمليات القتالية".

واليوم الجمعة واصلت القوات الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وكانت روسيا أعلنت أمس الخميس بدء عملية عسكرية في أوكرانيا وسط إدانات واسعة النطاق من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي "ناتو".