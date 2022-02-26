وصول 40 جندياً أميركياً إلى لاتفيا.. ووزير الدفاع يقول لبوتين "لا تعبثوا معنا"

قالت وزارة الدفاع في لاتفيا إن نحو 40 جندياً أميركياً وصلوا إلى البلاد قادمين من إيطاليا، وهي أول مجموعة من قوة متوقع نشرها قوامها 300 جندي.

وأضافت أن القوات، التي ستتمركز في قاعدة آداجي العسكرية الواقعة على مشارف العاصمة ريغا، وصلت في منتصف الليل تقريباً بالتوقيت المحلي قبل بدء الهجمات على أوكرانيا.

وقال وزير دفاع ليتوانيا خلال ترحيبه بالقوات الأميركية مخاطباً الرئيس الروسي " لا تعبثوا معنا".

وأشارت نائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لاتفيا، روتا إلفيكيس، إن بلادها ستدافع عن "كل شبر" من أراضي الناتو.

في حديثها مع الوافدين الجدد، قالت إن وجودهم كان علامة على وحدة الناتو وتصميمه.

وكان مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء عن إعادة توزيع القوات في أوروبا يشمل إرسال 800 جندي مشاة إلى منطقة البلطيق، وما يصل إلى ثماني طائرات مقاتلة إف - 35 إلى عدة مواقع عمليات على امتداد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

المصدر:يونيوز