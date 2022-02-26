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الناتو يعلن تقديم الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا ونشر قوات إضافية بالجزء الشرقي من الحلف

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إعتزامه نشر قوات إضافية كبيرة في الجزء الشرقي من أوروبا، مع استمرار العملية الروسية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
رمز الخبر: ۶۳۵۷۱
تأريخ النشر: 26 February 2022

وأصدر الحلف بيان عقب قمة عقدت اليوم الجمعة لبحث التطورات في أوكرانيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن "قرار الرئيس الروسي بمهاجمة أوكرانيا خطأ استراتيجي مروع”.

أضاف: "يجب أن لا ينخدع أحد بالمبررات الروسية للهجوم على أوكرانيا.

كما وأعلن قادة دول حلف الناتو أنهم سيواصلون تقديم الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا على خلفية إستمرار العملية العسكرية الروسية.

وأضاف الحلف قائلا:" إننا نعتزم نشر قوات إضافية كبيرة في الجزء الشرقي من الحلف، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان ردع روسيا على نحو مناسب وقوي"، لافتين الى أن "نشر القوات الإضافية شرقي أوروبا ضروري لضمان ردع قوي وموثوق".

وكانت قد انطلقت، اليوم الجمعة، قمة طارئة لزعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن "روسيا أفسدت أجواء السلام في القارة الأوروبية رغم التحذيرات المتوالية منذ أشهر والجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي".

وأضاف، في كلمة خلال افتتاح القمة التي تعقد افتراضيا: "روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الاحتلال".

المصدر:يونيوز

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