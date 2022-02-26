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السفارة الروسية في لبنان تعبّر عن دهشتها ازاء الموقف اللبناني الرسمي من الأزمة الأوكرانية

أصدرت السفارة الروسية في بيروت بياناً ردّت فيه على بيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي أدانت فيه ما وصفته بـ"اجتياح الأراضي الأوكرانية".
رمز الخبر: ۶۳۵۶۸
تأريخ النشر: 25 February 2022

وجاء في البيان الصادر عن السفارة الروسية أنّه "في 24 شباط أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية بيانا أدانت فيه ما وصفته اجتياح الأراضي الأوكرانية، ودعت روسيا الى وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع".

وقال السفارة في البيان، "لقد أثار بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس، واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علما أن روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".

وأضاف البيان، "في هذا الصدد نعلن أنّ أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية، بل حفظا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلها نظام كييف، بعد تنصله من تنفيذ العديد من الاتفاقيات ولاسيما اتفاقيات مينسك".

ولفت البيان إلى أن "روسيا لم تشن حرباً، بل هي عملية خاصة تهدف الى حماية مواطنين روس، تمّ بناءً على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف فخامة رئيس روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بوتين باستقلالهما".

وأكّد البيان أنّ "روسيا تسعي دوماً لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كل الأشكال العدائية، وأن يكون لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها".

المصدر:يونيوز

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