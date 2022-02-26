السودان تؤكد التزامها العمل على توطيد السلام والاستقرار في أفريقيا

أشاد عضو السيادي مالك عقار بجهود الحكومة الكنغولية في تنظيم واستضافة القمة العاشرة للآلية الإقليمية للإشراف على الإتفاق الإطاري حول السلم والأمن والتعاون وتهيئة المناخ الملائم لمناقشة قضايا وهموم منطقة البحيرات العظمى.

وأكد عقار في مداخلته اليوم أمام القمة بالعاصمة كينشاسا إهتمام السودان وإلتزامه بتوطيد السلام والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مشيرا الي أن القضايا والتحديات في أفريقيا تتشابه في مجملها.

وشدد عقار على ضرورة توحيد الجهود والرؤي والعمل الجاد من أجل تحقيق السلم والأمن لافتا الى أن السودان يعد المعبر والبوابه لمعظم الدول مما يجعله حريصا على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه أوضح السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف ان الإجتماعات واللجان التحضيرية قدمت عدة مشروعات تتعلق بتحديات بمنطقة البحيرات العظمى وضرورة الاهتمام ببسط الأمن والإستقرار خاصة فيما يتعلق بقضايا النزوح واللجوء.

وكانت القمة قد عُقدت بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الآلية الإفريقية للمراقبة، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، السكرتير التنفيذي لمنطقة البحيرات العظمى، والسكرتير التنفيذي لمجموعة الجنوب الأفريقي.

المصدر:يونيوز