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الرئيس عون: بيروت تفتح أبوابها للجميع خاصة للأشقاء العرب

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على رغبة لبنان الكاملة في التعاون مع الدول العربية، والتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير وتعزيز القوانين وتوحيد التشريعات في هذه الدول.
رمز الخبر: ۶۳۵۶۵
تأريخ النشر: 25 February 2022

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من مجلس الوزراء العرب، مؤكداً أن بيروت التي تفتح ابوابها للجميع وبخاصة للأشقاء العرب، متمنياً للوفد النجاح في مشاريعه والعمل الذي يقوم به من اجل اعلاء روحية القانون واستقلاليته.

وتمنى أن يساهم الوفد، من خلال امكاناته وقدراته، في التخفيف من حدة المشاكل التي قد تطراً في بعض الاحيان بين الاشقاء العرب ومنعها من التطور الى ما لا يرغب به أحد.

كما أشاد بالجهد الذي يقوم به مجلس وزراء العدل العرب لتعزيز البحث العلمي، مثنياً على اختيار بيروت، "ام الشرائع"، مكاناً لإقامة الحفل التكريمي وهي التي تحتضن مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ومؤكداً على ان هذا الحدث دليل جديد على الايمان بلبنان من قبل اشقائه، بقدرته على تجاوز الصعوبات التي تعترض طريقه، كما فعل طوال تاريخه القديم والمعاصر.

وشرح أعضاء الوفد اسباب الزيارة وهي اقامة حفل تكريمي يوم غد السبت، لمنح الجائزة العربية لأفضل اطروحة دكتوراه في الوطن العربي بمجال القانون والقضاء لثلاثة فائزين.

المصدر:يونيوز

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