"آلاء" نموذج حي لآلاف الأطفال اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة الحصار والحرب

أكثر من ثلاثة آلاف طفل، يعاني معظمهم من سوء التغذية، يستقبلهم المستشفى الجمهوري في صعدة شهريا، بفعل الحصار المفروض على اليمن من قبل التحالف السعودي.

تتزايد حالات الأطفال المرضية في المستشفى الجمهوري بصعدة، حيث يصل العدد الى ثلاثة آلاف طفل في الشهر يدخلون المستشفى، معظمهم يعانون من حالات سوء التغذية.

وقال رئيس قسم الأطفال في هيئة المستشفى الجمهوري في صعدة الدكتور محمد حسين المؤيد "نحتاج في قسمي الأطفال وسوء التغذية إلى اهتمام أكثر لأن الحالات في تزايد يومي والدعم الموجود من بعض الجهات غير كاف".

وأضاف المؤيد أنه لا يوجد طوارئ أطفال واسع ولا توجد أجهزة مكتملة وأسرة كافية،

وقد تمّ استقبال في طوارئ الأطفال 26325 طفلا خلال العام المنصرم بمعدل 2783 طفلا في الشهر الواحد.

وأكد المؤيد أنه تمّ استقبال في قسم الرقود 1377حالة منها 25 حالة وفاة توفيت داخل القسم، ونحن نعمل اليوم في مرحلة ضغط شديد لتزايد المرضى ونحتاج إلى عيادات لقسم الأطفال بصورة عاجلة.

كما اختتم قائلا أننا نستقبل بمعدل شهريّ، ما بين 100 حالة سوء تغذية إلى 180 حالة في قسم الرقود، ويستقبل قسم الطوارئ الحالي قرابة 3000 ألاف حالة من الأطفال في الشهر الواحد.

المصدر:يونيوز