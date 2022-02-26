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القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية لليوم الثاني على التولي وتقترب من العاصمة كييف

واصلت قوات الجيش الروسي الجمعة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، واقتربت من مشارف العاصمة كييف. وتابعت القوات البرية الروسية طريقها إلى داخل الأراضي الأوكرانية انطلاقاً من شبه جزيرة القرم.
رمز الخبر: ۶۳۵۵۷
تأريخ النشر: 25 February 2022

واتجهت القوات الروسية إلى إقليم خيرسون قبل أن تشتبك معها القوات الأوكرانية بالجسر المؤدي إليه.

وتتحرك القوات الروسية باتجاه العاصمة كييف عبر ثلاثة محاور، اثنين منهم عبر الطرق الشمالية القادمة من بيلاروس، لكن الأوكرانيين يقولون إنهم أبطأوا التقدم الروسي من الشمال الغربي بعد تدمير جسر في إيفانكيف.

وهاجمت مجموعة أخرى من المدرعات الروسية مدينة سومي في الشمال الشرقي والتي تقع أيضا على طريق رئيسي إلى كييف.

وقالت أوكرانيا إن عاصمتها وأجزاء أخرى من البلاد تعرضت لصواريخ روسية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وأضافت وزارة الداخلية الأوكرانية أن عربات عسكرية أوكرانية دخلت كييف للدفاع عنها مع اقتراب القوات الروسية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في وقت سابق إن المدينة "دخلت في مرحلة الدفاع". وأضاف: "دخلت المدينة مرحلة الدفاع. دوي طلقات وانفجارات في بعض الأحياء دخل المخربون بالفعل كييف. العدو يريد أن تركيع العاصمة وتدميرنا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت اليوم الجمعة إن قواتها استولت على مطار هوستوميل الاستراتيجي خارج العاصمة الأوكرانية وأنزلت مظليين في المنطقة.

وأضافت أن الجيش الروسي عزل كييف من ناحية الغرب وأن القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا هاجمت مواقع للجيش الأوكراني بدعم من الجيش الروسي.

المصدر:يونيوز

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