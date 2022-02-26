التحالف السعودي يواصل جرائمه بحق المدنيين ويستهدف مستشفى الوحدة للأمومة والطفولة في تعز

يواصل مسلحو التحالف السعودي جرائمهم بحق الشعب اليمني، حيث أقدم مسلحو التحالف السعودي على استهداف مستشفى الوحدة للأمومة والطفولة الواقعة في مديرية صالة في محافظة تعز.

وقد ألحق القصف أضراراً مادية كبيرة في مبنى المستشفى، وفي منظومة الطاقة الشمسية الخاصة بالمستشفى، ممّا زاد من معاناة الطواقم الطبّية التي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، بفعل العدوان والحصار المفروضين على اليمن.

وفي اطار جرائمهم اليومية ضدّ المواطنين العزّل، إستهدف مسلحو قوى التحالف السعودي، أحياء مديرية صالة بوابل من القذائف، خلّفت 9 جرحى على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

المصدر:يونيوز