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قمة طارئة لحلف شمال الاطلسي لبحث التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا

انطلقت، اليوم الجمعة، قمة طارئة لزعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۵۵۵
تأريخ النشر: 25 February 2022

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن "روسيا أفسدت أجواء السلام في القارة الأوروبية رغم التحذيرات المتوالية منذ أشهر والجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي".

وأضاف، في كلمة خلال افتتاح القمة التي تعقد افتراضيا: "روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الاحتلال".

ودعا ستولتنبرغ روسيا إلى "وقف فوري" للعملية العسكرية، مجددا دعم "الناتو" لوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها.

وإلى جانب زعماء الدول الأعضاء في الحلف، يشارك في القمة الطارئة الاتحاد الأوروبي وفنلندا والسويد.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

وقال بوتين إن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قبل كييف، داعياً الجيش الأوكراني إلى إلقاء سلاحه.

ووفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصاً، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.

المصدر:يونيوز

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