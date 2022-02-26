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وزارة الخارجية تعمل على إجلاء رعاياها من اوكرانيا

تُواصِلُ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سلسلةً من التحركاتِ واللقاءاتِ لتسهيل عودةِ التونسيين عبرَ منافذ آمنة، باتجاه المعابر الحدودية البرية الممكنة مع دولتي بولونيا ورومانيا.
رمز الخبر: ۶۳۵۵۴
تأريخ النشر: 25 February 2022

هذا ودعت وزارة الخارجية التونسية جميع أفراد الجالية إلى أخذ جميع تدابير الحيطة والحذر وعدم المجازفة بالمغادرة دون تنسيق مسبق، مشيرة إلى أنها ستقوم بموافاة أفراد الجالية أولًا بأول بما يُستجد من تعليمات وإرشادات بشأن تطورات الوضع وعمليات المغادرة.

وبخصوص الوضع في أوكرانيا، فقد وصف بعض الطلبة التونسيين هناك ان الوضع قد تطور، وأنهم بصدد انتظار اجلائهم.

وكان اجتماع لخلية الأزمة المتكونة من عدة وزارات قد تم مع ممثلين للجالية التونسية بأوكرنيا، قد خصص للتباحث حول الامكانيات المتاحة لتجميع التونسيين.

كما عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اجتماعا تنسيقيا مع كل من سفراء أوكرانيا و بولونيا والقائم بالأعمال بسفارة رومانيا بتونس، طلب خلاله الوزير من السفراء التنسيق مع سلطات دولهم من أجل تسهيل عبور المواطنين التونسيين عبر مسالك آمنة باتجاه المنافذ الحدودية البرية الممكنة مع دولتي بولونيا ورومانيا.

المصدر:يونيوز

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