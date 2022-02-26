وزير خارجية لوكسمبورغ: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا لم يشهدها العالم من قبل

وقال الوزير قبيل اجتماء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة: "العالم لم يشهد قط شيئا كهذا".

ويعتقد الوزير أن "العقوبات ستدخل حيز التنفيذ"، مبينا أنه "يؤيد حزمة أخرى من الإجراءات العقابية يتم وضعها ضد روسيا".

دافع أسيلبورن أيضا عن قرار عدم استبعاد روسيا من شبكة الاتصالات المصرفية "سويفت" في الوقت الحالي، قائلا: "لا يمكننا إثارة أزمة تجارة عالمية أخرى إلى جانب هذه الأزمة التي نواجهها الآن".

وأضاف أنه ليس من الممكن الآن تقييم التأثيرات التي قد يؤثر بها مثل هذا النهج على السوق العالمية، ومع ذلك شدد أسيلبورن على أن هذا النقاش لا يصح أن يخرج عن مائدة الحوار.

وفضلا عن ذلك قال أسيلبورن إن لوكسمبورغ ستستقبل لاجئين من أوكرانيا، موضحا أن أمله "ألا يفرق أي بلد في الاتحاد الأوروبي في المستقبل بين اللاجئين من الشرق والجنوب.

وقال الوزير "من الجيد أن تنفتح القلوب والحدود الآن في الشرق".

المصدر:يونيوز