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بوريل: بوتين ولافروف قد يُدرجان في قائمة عقوبات الاتحاد الاوروبي

كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف سيدرجان في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إذا وافق وزراء خارجية الكتلة على ذلك.
رمز الخبر: ۶۳۵۵۱
تأريخ النشر: 25 February 2022

وقال بوريل للصحفيين قبيل اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "القرار سيتخذ من قبل المجلس في بعض اللحظات".

وأوضح أن "المجلس الأوروبي (قمة الاتحاد الأوروبي) ناقش ذلك أمس (الخميس) وبما أنه لم يكن هناك إجماع واضح حوله، فقد كلفوني ومجلس (الشؤون الخارجية) بالبحث عن حل".

أضاف بوريل أنه "إذا لم تكن هناك مفاجآت ولم يعترض أحد لأننا نطلب الإجماع.. نعم سيكون بوتين ولافروف على القائمة".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق اليوم أن قادة الاتحاد الأوروبي أقروا حزمة "عقوبات هائلة وموجهة سيكون لها التأثير الأقصى على الاقتصاد والنخبة السياسية في روسيا".

وأعلنت روسيا أمس الخميس بدء عملية عسكرية في أوكرانيا وسط إدانات واسعة النطاق من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي

المصدر:يونيوز

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