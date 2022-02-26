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زاخاروفا: الغرب تجاهل مخاوف روسيا المتعلقة بأوكرانيا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تتهم الغرب بتجاهل مخاوف بلادها المتعلقة بأوكرانيا، وتؤكد أنّ الهدف من العملية الروسية هو محاسبة نظام كييف على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين.
رمز الخبر: ۶۳۵۵۰
تأريخ النشر: 25 February 2022

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الغرب تجاهل المخاوف الروسية المتعلقة بأوكرانيا. وقالت إنّ الهدف من العملية الروسية فيها هو تقديم "النظام العميل والدمية" في كييف إلى العدالة على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وخلال مؤتمر صحفي، أكدت زخاروفا، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لا تستهدف المناطق المدنية، وانّها جاءت نتيجة لعدم التزام السلطات الأوكرانية باتفاقية مينسك، رغم كل الجهود الممكنة التي بذلتها روسيا لوقف سلوك هذه السلطات.

ورأت زاخاروفا أن الحكومة "الدمية" في أوكرانيا محرومة من أي سيادة، وقالت إن "الحكومة الحالية ونظام كييف وهؤلاء الأشخاص الدمى الذين نصبوا أنفسهم حكاما على هذه الأرض، ينتقصون من كرامة الناس ويسخرون منهم، لذا، فهم محرومون من أي سيادة"، وأضافت " أنّ الشيء الوحيد الذي يمكن للسلطات الأوكرانية الحالية فعله هو استخدام التعليمات الواردة من المحيط".

ولفتت زاخاروفا الى أنّ "مهمة العملية العسكرية هي محاسبة الشخصيات الحالية في نظام كييف على الجرائم التي ارتكبتها خلال ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا، مشيرة الى أنّ سلطات كييف مارست التمييز ضد الناطقين بالروسية.

وأضافت زاخاروفا "نتمنى أن يتحرر الشعب الأوكراني من اضطهاد الحكومة القومية (المتطرفة)، التي تستغل البلاد لصالح اللاعبين الأجانب، وتبدأ في عيش حياة كاملة ذات سيادة، تحترم حقوق وحريات ومصالح جميع أفرادها، من جميع المواطنين بلا انقسام على أسس وطنية أو لغوية أو دينية".

المصدر:يونيوز

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