النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

انطلاق اعمال الملتقى الرقمي الأول للتشغيل بمشاركة أكثر من 600 مؤسسة اقتصادية

انطلقت فعاليات الملتقى الرقمِي الاول للتشغيلِ بمشاركةِ اكثر من 600 مؤسسة اقتصادية تَعرض أكثرَ من 3 آلافِ وظيفةٍ في مختلف الاختصاصات.
رمز الخبر: ۶۳۵۴۹
تأريخ النشر: 25 February 2022

وتم خلال الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية ومؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حول برامج إعادة تأهيل المجالات الرقمية، وهي اتفاقية تهدف إلى تكوين الشباب في عالم المهن الرقمية، بغية الموازنة بين ماهو متوفر في سوق الشغل والكفاءات المهنية للمقبلين على المعمل.

وتراهن الجهات المعنية على تعزيز مهارات طالبي الشغل ودعم ملكاتهم المتخصصة، بسبب أهميته في مواءمة طلب استعدادات طالبي العمل مع انتظارات سوقه وحاجياتِها، في زمن علَت فيه معايير الكفاءة والتخصُّص، في قطاعات حيوية على رأسها اختصاصاتُ تكنولوجيا المعلومات.

وامام تنامي الطلب على الاختصاصات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، بات من الضروري تطوير الكفاءات في هذا المجال من خلال التاطير والتكوين للخرجين، وتاهيل الناشئة على المستوى الاكاديمي والتعليمي وفق تاكيد المختصين.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زيلينسكي يؤكد سيطرة الجيش الأوكراني على العاصمة والمدن الرئيسية
الجهاد الإسلامي: ندين بشدة التصريحات المنافقة التي تَفوه بها رئيس الوزراء الفرنسي بشأن القدس
الدفاع الروسية تنفي مزاعم ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في كييف
ستولتنبرغ: الناتو سيرد إذا تعرضت دولة حليفة لهجوم
عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السلوفاكي: نتطلع أن تحل الأزمة الأوكرانية سياسياً وسلمياً
الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية
فيسبوك يمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر الإعلانات
غوتيريش يدعو لعدم الاستسلام بشأن جهود السلام وضرورة عودة القادة إلى مسار الحوار
تواجد قوات اجنبية بصورة غير شرعية في مناطق سورية وفّر الظروف للانشطة الارهابية
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء
محلل اقتصادي: التحالف يفرض عقاباً جماعياً على الشعب اليمني والأمم المتحدة تتفرج
تقدّم روسي متواصل في اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إضاءة برج إيفل بلوني علم أوكرانيا عقب العملية العسكرية الروسية
بايدن يختار قاضية من ذوي البشرة السوداء للمحكمة العليا
صليب النازية على جدران القنصلية الروسية في ستراسبورغ احتجاجًا على العمليات العسكرية الروسية