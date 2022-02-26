انطلاق اعمال الملتقى الرقمي الأول للتشغيل بمشاركة أكثر من 600 مؤسسة اقتصادية

انطلقت فعاليات الملتقى الرقمِي الاول للتشغيلِ بمشاركةِ اكثر من 600 مؤسسة اقتصادية تَعرض أكثرَ من 3 آلافِ وظيفةٍ في مختلف الاختصاصات.

وتم خلال الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية ومؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حول برامج إعادة تأهيل المجالات الرقمية، وهي اتفاقية تهدف إلى تكوين الشباب في عالم المهن الرقمية، بغية الموازنة بين ماهو متوفر في سوق الشغل والكفاءات المهنية للمقبلين على المعمل.

وتراهن الجهات المعنية على تعزيز مهارات طالبي الشغل ودعم ملكاتهم المتخصصة، بسبب أهميته في مواءمة طلب استعدادات طالبي العمل مع انتظارات سوقه وحاجياتِها، في زمن علَت فيه معايير الكفاءة والتخصُّص، في قطاعات حيوية على رأسها اختصاصاتُ تكنولوجيا المعلومات.

وامام تنامي الطلب على الاختصاصات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، بات من الضروري تطوير الكفاءات في هذا المجال من خلال التاطير والتكوين للخرجين، وتاهيل الناشئة على المستوى الاكاديمي والتعليمي وفق تاكيد المختصين.

المصدر:يونيوز