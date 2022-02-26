رئاسة الوزراء تعلن تأهبها لنشر قوات عسكرية في بلدان حلف الناتو

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لنشر 3400 عسكري إضافي في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عقب العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.

وقال دراجي، في مداخلة في مجلس النواب، أن إيطاليا مستعدة في مرحلة أولى لحشد 1400 رجل وامرأة من القوات البرية والبحرية والجوية، ومن ثم 2000 عسكري إضافي في مرحلة ثانية.

ووأضح أن القوات ستنتشر "في المنطقة الخاضعة لمسؤولية حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأضاف دراجي: "إيطاليا وحلف شمال الأطلسي يريدون توجيه رسالة وحدة وتضامن حول القضية الأوكرانية، والدفاع عن منظومة الأمن الأوروبي".

وتابع: "يجب أن تكون أولويتنا اليوم تعزيز أمن قارتنا، وممارسة أكبر قدر من الضغط على روسيا لكي تسحب قواتها وتعود إلى طاولة المفاوضات".

وأعلن دراجي أيضا عن تخصيص 110 مليون يورو كمساعدات لأوكرانيا خدمة "لغايات إنسانية ولغرض استقرار الوضع المالي”، فضلا عن مساعدات عبارة عن عتاد عسكري “يتعلق خصوصا بنزع الألغام ولوازم للوقاية".

المصدر:يونيوز