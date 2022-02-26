دبابات روسية تدخل العاصمة كييف وسط سماع أصوات إطلاق النار

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لدبابات روسية تدخل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث لا يزال يُسمع صدى أصوات إطلاق النار.

ودعت وزارة الدفاع الأوكرانية المواطنين في الضواحي الشمالية للعاصمة، حيث تم تصوير الدبابات، إلى مواجهات القوات الروسية واستخدام قنابل المولوتوف لـ"تحييد العدو".

وفي غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات جديدة تشمل تجميد أصول شخصية يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا.

وكان وزير الداخلية الأوكراني، طالب المواطنين، أمس الخميس، بضرورة حمل السلاح والخروج للدفاع عن بلادهم ضد ما أسماه "الغزو الروسي"، كما أعلن أن هناك نية لدعوة قدامى المحاربين للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

يُذكر أن "الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أعلن بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع عسكرتها من قبل حلف الناتو واعتراضاً على توسع الحلف تجاه الحدود الروسية بعدما إعلانه عن رغبته في ضم أوكرانيا".

واليوم الجمعة واصلت القوات الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز