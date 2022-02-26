بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الإمساك بالسلطة.. الاتفاق معكم أسهل

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الجيش الأوكراني إلى "الإمساك بالسلطة"، قائلاً: "يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد".

وأوضح بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي أنّ "النازيين في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، وينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف"، داعياً الجيش الأوكراني إلى "عدم السماح للنازيين الجدد بأخذ المدنيين دروعاً بشرية".

وقال بوتين: "أناشد مرة أخرى العسكريين في القوات المسلحة الاوكرانية، لا تسمحوا للنازيين الجدد.. باستخدام أطفالكم وزوجاتكم وكبار السن كدروع بشرية، خذوا زمام الأمور بأيديكم، يبدو أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق أكثر من عصابة مدمني المخدرات والنازيين الجدد ، الذين استقروا في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني بأكمله كرهينة".

وأكد الرئيس الروسي أنّ "الاشتباكات الرئيسية خلال العملية الخاصة ليست مع القوات الأوكرانية النظامية، ولكن مع التشكيلات القومية" المتطرفة،

أضاف: "أودّ أن أشير إلى التقدير العالي لتصرفات الجنود والضباط الروس، يتصرفون بشجاعة ومهنية وبطولية، يقومون بواجبهم العسكري بنجاح، في مهمة ضمان أمن شعبنا ووطننا الأم".

المصدر:يونيوز