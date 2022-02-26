العلماء الأفارقة يدعون إلى الحفاظ على نهج الوسطية ونبذ الغلو

أكد العلماء الأعضاء بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، حرص المؤسسة على الدعوة إلى سبل الوحدة في افريقيا، ونهج الوسطية والاعتدال، ونبذ كل صيغ التشدد والتطرف والغلو.

وأكد المتحدث بإسم علماء المؤسسة ورؤساء فروعها وأعضائها الشيخ ندياو صالح، خلال أعمال الندوة الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، حول موضوع: "الرسالة الخالدة للأديان"، أن قارة افريقيا، التي تزخر بخصوصيات مميزة وتنوع ثقافي ولغوي متعدد وتاريخ مجيد، تحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى ترسيخ الحوار العلمي البناء، باعتباره مدخلا للتقارب والتعاون ونبذ الخلاف والاختلاف، والاحتكام إلى الينابيع الدينية الصافية التي لم تكدر صفوها الأهواء والآفاق الضيقة وحظوظ النفس.

وأكد من جهة أخرى أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، تعمل وفق إرشادات ملك المغرب.

المصدر:يونيوز