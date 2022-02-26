تجدد أصوات صفارات الإنذار في كييف وبلدية العاصمة تطلب المساعدة في الدفاع عن المنطقة

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن سماع أصوات انفجارات وأعيرة نارية في بعض أحياء العاصمة في ظل اليوم الثاني من العملية العسكرية الروسية في اقليم دونابسز

وإستمر دوي صفارات الإنذار نحو ثلاث دقائق، كما كانت قد إطلقت ايضا صباح اليوم الجمعة.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه سُمعت أصوات انفجارات وأعيرة نارية في بعض أحياء العاصمة، وشدد على أن "الجيش الأوكراني يعمل على القضاء على مجموعات تخريبية روسية"؛ مستدركا أن "بعض هؤلاء التخريبيين نجحوا في دخول كييف".

وأكد أن العاصمة كييف إنتقلت إلى مرحلة الدفاع، داعيا الجميع المساعدة في الدفاع عن كييف، وأهاب رئيس البلدية بسكان العاصمة إلى التزام المنازل والملاجئ، وتخزين الماء والطعام.

وفي ثاني أيام العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن طرفا الصراع عن تكبيد بعضهما البعض خسائر ما بين قتلى وجرحى وتدمير دبابات وعتاد دفاعية أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها دمرت أكثر من 30 دبابة روسية، و7 طائرات وست مروحيات، وأضافت الوزارة أنها أسقطت نحو 800 من القتلة والمصابين بين القوات الروسية منذ بدء العمليات العسكرية.

بدوره كشف وزير الدفاع البريطاني، أن عدد القتلى من الجيش الروسي بلغ 450 جنديًا على الأقل، منذ بدء العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أنه تم تعطيل 118 هدفا من عناصر البنية التحتية فى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أنه تم إسقاط 5 طائرات، ومروحية واحدة و5 طائرت مسيرة،، كما تدمير "18 دبابة، وعدد من المدرعات الأخرى، و7 راجمات صواريخ، و41 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و5 زوارق".

ووقعت انفجارات متتالية فجر الجمعة في العاصمة كييف، وتجدد مرة أخرى بين الساعة السادسة والسابعة صباحا.

وأطلقت روسيا، فجر أمس الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

المصدر:يونيوز