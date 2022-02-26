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مطالبات نقابية للحكومة للتدخل العاجل للحد من الزيادات في الأسعار

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الحكومة التدخل العاجل للحد من الزيادات التي تعرفها أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات، كما دعتها إلى إلغاء كل القرارات التي ربطت بين الاقتطاع من الأجر وتلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا.
رمز الخبر: ۶۳۵۴۰
تأريخ النشر: 25 February 2022

في أولى جلسات الحوار الاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة، سلمت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين مذكرات لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في طياتها مطالب ومقترحات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا مطالب بالتدخل لإيجاد حل لمشكل ارتفاع أسعار مواد استهلاكية.

في هذا الصدد كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن وفدا من النقابة التقى مساء يوم الخميس برئيس الحكومة، وبسط أمامه تحليل النقابة للأوضاع الحالية، سواء في ما يخص التطورات الدولية وأسعار مواد وأيضا أوضاع الطبقة الشغيلة.

ورفضت النقابة مذكرات الوزارات، القاضية بالاقتطاع من الأجور في حق كل من لم يُلقح بالجرعة الثالثة للقاح كورونا. وأكد تجاوب أخنوش مع المطلب، حيث سيتم توقيف العمل بهذه المذكرات الوزارية. ويشار إلى أن لقاء آخر سيجمع اليوم الجمعة، بين رئيس الحكومة والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.

المصدر:يونيوز

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