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ارتفاع عدد العابرين الحدود البولندية - الاوكرانية في كلا الاتجاهين إلى 29 ألف شخص

إرتفع عدد الاشخاص العابرين على جانب الحدود مع بولندا عن طريق المعابر البرية للخروج من الاراضي الاكورانية في ظل العملية العسكرية الروسية، حسبما قال القائد العام لحرس الحدود البولندي توماس براغا.
رمز الخبر: ۶۳۵۳۹
تأريخ النشر: 25 February 2022

وأورد قائلا: "اليوم وصلت حركة المرور فيا النقاط على الحدود البولندية الأوكرانية بأكملها في كلا الاتجاهين إلى 29 ألف شخص على مدار 24 ساعة، بما في ذلك حوالي 15 ألف شخص وارد".

أما وزير الداخلية البولندي فأعلن أمس الخميس أن "مراكز الاستقبال التسعة الأولى للاجئين الأوكرانيين ستفتح أبوابها قريبا.

وتقع هذه المراكز بالقرب من المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين، في دوروسك ودوهوبيتشوف وزوشين وهريبينيي (الشرق)، وفي كورتشوفا وميدايكا وبودومييز وكروشينكو وبسيميشل (الجنوب الشرقي).

وأكد المسؤولون البولنديون أن الوافدين سيكونون قادرين على تلقي المعلومات والوجبات والراحة والمساعدة الطبية هناك.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن "الأماكن معدة في حالة الحاجة لإيواء الجرحى"، وأكدت في رسالة "نقدّر أنه سيكون من الممكن حاليا استيعاب بضعة آلاف من المرضى، بولندا لديها مخزون من الأدوية".

وخلال ليلة الخميس إلى الجمعة، لجأ نحو 200 شخص من أوكرانيا إلى محطة بسيميشل، وهي بلدة في جنوب شرق بولندا على بعد بضعة كيلومترات من الحدود، كان معظمهم من النساء وعشرات الأطفال.

المصدر:يونيوز

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