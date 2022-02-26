النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۷مشاهدات
‍ پ

برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يؤكد على تعزيز التنمية لدول المنطقة

أكد وفد برلمان (سيدياو) على الدول الهام الذي تضطلع به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في تعزيز مسار الاندماج الإقليمي والقاري وتحقيق التنمية.
رمز الخبر: ۶۳۵۳۸
تأريخ النشر: 25 February 2022

وأكد الوفد على أهمية التعاون جنوب – جنوب كعامل رئيسي لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي، وكآلية لإطلاق تحول هيكلي لاقتصاديات دول المنطقة، وإرساء أسس نمو قوي ومستدام.

ياتي ذلك خلال جلسة مباحثات لرئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) سيدي محمد تونيس، مع رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، حيث سلط سلط تونيس الضوء على الطفرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، مشيدا بالاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة، لاسيما في الجهات الجنوبية.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زيلينسكي يؤكد سيطرة الجيش الأوكراني على العاصمة والمدن الرئيسية
الجهاد الإسلامي: ندين بشدة التصريحات المنافقة التي تَفوه بها رئيس الوزراء الفرنسي بشأن القدس
الدفاع الروسية تنفي مزاعم ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في كييف
ستولتنبرغ: الناتو سيرد إذا تعرضت دولة حليفة لهجوم
عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السلوفاكي: نتطلع أن تحل الأزمة الأوكرانية سياسياً وسلمياً
الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية
فيسبوك يمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر الإعلانات
غوتيريش يدعو لعدم الاستسلام بشأن جهود السلام وضرورة عودة القادة إلى مسار الحوار
تواجد قوات اجنبية بصورة غير شرعية في مناطق سورية وفّر الظروف للانشطة الارهابية
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء
محلل اقتصادي: التحالف يفرض عقاباً جماعياً على الشعب اليمني والأمم المتحدة تتفرج
تقدّم روسي متواصل في اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إضاءة برج إيفل بلوني علم أوكرانيا عقب العملية العسكرية الروسية
بايدن يختار قاضية من ذوي البشرة السوداء للمحكمة العليا
صليب النازية على جدران القنصلية الروسية في ستراسبورغ احتجاجًا على العمليات العسكرية الروسية