برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يؤكد على تعزيز التنمية لدول المنطقة

أكد وفد برلمان (سيدياو) على الدول الهام الذي تضطلع به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في تعزيز مسار الاندماج الإقليمي والقاري وتحقيق التنمية.

وأكد الوفد على أهمية التعاون جنوب – جنوب كعامل رئيسي لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي، وكآلية لإطلاق تحول هيكلي لاقتصاديات دول المنطقة، وإرساء أسس نمو قوي ومستدام.

ياتي ذلك خلال جلسة مباحثات لرئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) سيدي محمد تونيس، مع رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، حيث سلط سلط تونيس الضوء على الطفرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، مشيدا بالاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة، لاسيما في الجهات الجنوبية.

المصدر:يونيوز