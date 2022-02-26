النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۸مشاهدات
‍ پ

الشوارع خالية من المارة في كييف.. والداخلية تدعو المواطنين لحمل السلاح والدفاع عن بلدهم

خلت شوارع وسط العاصمة الاوكرانية كييف من المارة تماما في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية لليوم الثاتي على التوالي.
رمز الخبر: ۶۳۵۳۶
تأريخ النشر: 25 February 2022

في الوقت نفسه، حذرت سلطات كييف، المواطنين وأوصتهم بضرورة التزام منازلهم وتجنّب العمليات العسكرية النشطة الجارية في حي "أوبولون".

وكان وزير الداخلية الأوكراني، طالب المواطنين، أمس الخميس، بضرورة حمل السلاح والخروج للدفاع عن بلادهم ضد ما أسماه "الغزو الروسي"، كما أعلن أن هناك نية لدعوة قدامى المحاربين للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

يُذكر أن "الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أعلن بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع عسكرتها من قبل حلف الناتو واعتراضاً على توسع الحلف تجاه الحدود الروسية بعد إعلانه عن رغبته في ضم أوكرانيا".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زيلينسكي يؤكد سيطرة الجيش الأوكراني على العاصمة والمدن الرئيسية
الجهاد الإسلامي: ندين بشدة التصريحات المنافقة التي تَفوه بها رئيس الوزراء الفرنسي بشأن القدس
الدفاع الروسية تنفي مزاعم ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في كييف
ستولتنبرغ: الناتو سيرد إذا تعرضت دولة حليفة لهجوم
عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السلوفاكي: نتطلع أن تحل الأزمة الأوكرانية سياسياً وسلمياً
الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية
فيسبوك يمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر الإعلانات
غوتيريش يدعو لعدم الاستسلام بشأن جهود السلام وضرورة عودة القادة إلى مسار الحوار
تواجد قوات اجنبية بصورة غير شرعية في مناطق سورية وفّر الظروف للانشطة الارهابية
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء
محلل اقتصادي: التحالف يفرض عقاباً جماعياً على الشعب اليمني والأمم المتحدة تتفرج
تقدّم روسي متواصل في اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إضاءة برج إيفل بلوني علم أوكرانيا عقب العملية العسكرية الروسية
بايدن يختار قاضية من ذوي البشرة السوداء للمحكمة العليا
صليب النازية على جدران القنصلية الروسية في ستراسبورغ احتجاجًا على العمليات العسكرية الروسية