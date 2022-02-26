الشوارع خالية من المارة في كييف.. والداخلية تدعو المواطنين لحمل السلاح والدفاع عن بلدهم

خلت شوارع وسط العاصمة الاوكرانية كييف من المارة تماما في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية لليوم الثاتي على التوالي.

في الوقت نفسه، حذرت سلطات كييف، المواطنين وأوصتهم بضرورة التزام منازلهم وتجنّب العمليات العسكرية النشطة الجارية في حي "أوبولون".

وكان وزير الداخلية الأوكراني، طالب المواطنين، أمس الخميس، بضرورة حمل السلاح والخروج للدفاع عن بلادهم ضد ما أسماه "الغزو الروسي"، كما أعلن أن هناك نية لدعوة قدامى المحاربين للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

يُذكر أن "الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أعلن بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع عسكرتها من قبل حلف الناتو واعتراضاً على توسع الحلف تجاه الحدود الروسية بعد إعلانه عن رغبته في ضم أوكرانيا".

المصدر:يونيوز