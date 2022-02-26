الحشود المليونية تواصل مسيرها صوب الكاظمية لاحياء ذكرى إستشهاد الامام موسى الكاظم (ع)

تواصل حشود الزائرين مسيرها نحو مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) وسط إجراءات أمنية وخدمية مشددة.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحافي: إن”قيادة العمليات المشتركة بدأت وقبل اربعة ايام بعقد اجتماع مهم لمناقشة تعزيز المفتشات والمفتشين وشرح تام للخطط الأمنية والاطواق الأمنية الأربعة".

بدوره، اكد مدير اعلام قيادة عمليات بغداد العميد عباس حميد أن "غرفة عمليات بغداد أعدت خطة أمنية متكاملة بتوجيه وإشراف ميداني من قبل قائد العمليات وتواجد كافة القادة على رأس القطاعات تضمنت نشر كافة القطاعات الأمنية ضمن الاطواق المخصصة لهم بدءاً من محيط العاصمة بغداد".

واوضح أن "عمليات بغداد خصصت اكثر من سبعة مقرات مسيطرة ضمن محيط منطقة الكاظمية وبإشراف القادة الميدانيين في المقرات المتقدمة الكرخ والرصافة وقادة الفرق لتأمين دخول الزوار وكذلك تأمين الجهد الهندسي والخدمي المرافق له".

المصدر:يونيوز