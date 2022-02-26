تدمير منظومة دفاع جوي أوكرانية قرب العاصمة كييف

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الجيش تمكن من عزل العاصمة الأوكرانية كييف من ناحية الغرب.

ووفقًا لمصادر صحافية فإن "القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا تهاجم مواقع الجيش الأوكراني بدعم من الجيش الروسي".

وأعلن الكرملين اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة الجيش في جمهورية دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بما في ذلك من خلال نزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، في الواقع، جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".

ووفقا له، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه اطلع على تصريح زيلينسكي حول استعداده لمناقشة "الوضع المحايد" لأوكرانيا، واعتبره خطوة إيجابية سيتم درسها.

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 شباط/فبراير الجاري، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الأوروبيين.

المصدر:يونيوز