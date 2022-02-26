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لافروف: كييف تقمع الأوكرانيين.. وموسكو تسعى إلى تحريرهم

أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّه من غير الممكن تصنيف الحكومة الأوكرانية على أنّها ديموقراطية، لافتاً إلى أن موسكو تسعى إلى تحرير الأوكرانيين من القمع الذي يتعرّضون له.
رمز الخبر: ۶۳۵۳۲
تأريخ النشر: 25 February 2022

كذلك، شدد لافروف أن هدف العملية الروسية في أوكرانيا هو "تحرير الأوكرانيين من القمع"، ملمحاً إلى أن "موسكو تنوي الإطاحة بالسلطة الأوكرانية الحالية".

وتابع: "الرئيس بوتين اتخذ القرار بشنّ هذه العملية العسكرية الخاصّة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية، كي يتمكّن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية".

كذلك، اتّهم لافروف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالكذب في ما يتعلّق باستعداده لمناقشة حياد أوكرانيا، بحسب الوكالة الروسية.

وتابع عقب اجتماع مع مسؤول من جمهورية لوغانسك، فلاديسلاف دينيغو، ومن جمهورية دونيتسك، سيرغي بيريسادا: "هو ببساطة يكذب عليكم الآن. لقد فوّت الرئيس زيلينسكي الكثير من الفرص، وفي ما يتعلّق بالضمانات الأمنية، اقترحنا مناقشة الضمانات الأمنية في كانون الأول من العام الماضي، وهو كان على علم تام بذلك".

المصدر:يونيوز

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