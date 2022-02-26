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إصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

إندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، بعد مسيرة ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الـ28.
رمز الخبر: ۶۳۵۳۰
تأريخ النشر: 25 February 2022

وقد امطر جنود الاحتلال منطقة باب الزاوية بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، فيما قام الشبان برشق الجنود بالحجارة.

المسيرة التي دعت لها "فككوا الغيتو" عن قلب الخليل وحركة فتح اقليم وسط الخليل، انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الشيخ علي البكاء القريب من باب الزاوية.

ورفع المشاركون في المسيرة، الاعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات وطنية، وأخرى تطالب برحيل المستوطنين عن قلب الخليل، ووقف سياسة التميز العنصري والممارسات بحق المواطنين وسكان المناطق المغلقة بحواجز عسكرية إسرائيلية من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين.

المصدر:يونيوز

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