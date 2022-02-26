بكين ترفض انتقاد موسكو ولا ترى في الأحداث الأخيرة غزوا

التزمت الصين اليوم الجمعة برفضها وصف تحركات روسيا في أوكرانيا بأنها "غزو" أو انتقاد موسكو، مؤكدة أنها تؤمن باحترام وحدة أراضي كافة البلدان، لكنها قالت إنها ترى أن الأزمة الأوكرانية لها خلفية تاريخية معقدة وخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين للصحفيين، اليوم الجمعة، "نتفهم مخاوف روسيا المشروعة المتعلقة بالقضايا الأمنية".

وانتقد وانغ أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أي بلد يدعم الغزو الروسي "سيوصم بأنه شريك"، وقال إن البلدان التي تتدخل في الشؤون الخارجية لغيرها هي التي ستلطخ سمعتها.

وردا على سؤال بشأن ما إن كانت الصين مستعدة لزيادة مشتريات النفط الروسي بعد العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، قال وانغ "لم تكن العقوبات أبدا طريقة فعالة لحل المشكلات. نأمل أن تتعاون كافة الأطراف المعنية لحل المشكلات عبر الحوار والتشاور".

المصدر:يونيوز