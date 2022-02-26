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الدفاع البريطانية: لندن تقدّر أن موسكو خسرت أكثر من 450 جنديا في أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، اليوم الجمعة، إن "بريطانيا تقدر أن موسكو خسرت أكثر من 450 جنديا في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۵۲۷
تأريخ النشر: 25 February 2022

وفي حديثه إلى قناة "سكاي نيوز" البريطانية، لفت بن والاس، إلى أن روسيا فشلت في السيطرة على أوكرانيا في يوم واحد.

واشار إلى أن "موسكو لم تكن تنوي أبدا أن يقتصر غزوها على إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا)، لكنها خططت دائمًا للاستيلاء على "أوكرانيا بأكملها".

ومجددا أكد وزير الدفاع البريطاني، أنّ المملكة المتحدة لن ترسل جيوش بريطانية لـ"محاربة (الروس) بشكل مباشر". ووصف والاس العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بالـ "هجوم الهمجي وغير المبرر".

ولفت والاس إلى أن فرضية مشابهة قد "تُطلق حربًا أوروبية لأننا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي" وستكون بذلك "روسيا تُهاجم الحلف الأطلسي".

وخلال مكالمة هاتفية، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الجمعة بتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا، بعد استهداف روسيا العاصمة كييف، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

وأفاد الرئيس الأوكراني رئيس الوزراء البريطاني بـ"آخر التطورات العسكرية الروسية لا سيّما الضربات الصاروخية والمدفعية على المدن الأوكرانية والأحداث الرهيبة التي وقعت في كييف في الساعات الأولى من صباح" الجمعة، بحسب داونينغ ستريت.

المصدر:يونيوز

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