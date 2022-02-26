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وزيرة الجيوش: لا أحد في أوروبا ولا الولايات المتحدة يريد الدخول في حرب مع روسيا

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أن لا أحد في أوروبا والولايات المتحدة لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا.
رمز الخبر: ۶۳۵۲۶
تأريخ النشر: 25 February 2022

وقالت بارلي، في حديث عبر إذاعة "أر تي إل"، اليوم الجمعة، "لا توجد نية لدى أي دولة أوروبية، والولايات المتحدة، لخوض حرب مع روسيا. ما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب، في أسرع وقت ممكن".

واعتبرت بارلي، أن الهدف، الآن، هو التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وأعلن فلاديمير زيلينسكي، بوقت سابق من اليوم، أن الحوار مع روسيا سيبدأ آجلا أم عاجلا، مشيرا إلى أنه كلما كان الحوار مبكرا، كانت الخسائر أقل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا، إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا، دون أن تؤثر على الولايات المتحدة وحلفائها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر:يونيوز

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