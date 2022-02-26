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الدفاع الروسية: القوات الروسية لم تطلق أي قذائف صاروخية على كييف

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية على مواقع في العاصمة الأوكرانية كييف.
رمز الخبر: ۶۳۵۲۵
تأريخ النشر: 25 February 2022

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجار الذي تم تسجيله في سماء كييف الليلة الماضية، سببه قصف خاطئ من الدفاعات الجوية الأوكرانية استهدف عن طريق الخطأ مقاتلة تابعة لأوكرانيا.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع أن "ظهور شعلة ساطعة فوق مدينة كييف في 25 فبراير، وتبعه سقوط مبنى سكني، له تفسير مختلف تماما"، مضيفا أن نظام الدفاع الجوي الأوكراني هاجم بالخطأ مقاتلة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق كييف الليلة الماضية.

وقال المصدر، "الليلة الماضية، قامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بمهام دورية جوية فوق كييف. عن طريق الخطأ، حددها أحد أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني المضاد للطائرات والمتمركز بالقرب من كييف كهدف وهاجمها".

المصدر:يونيوز

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