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الجيش الأوكراني يفجر جسرا للحيلولة دون وصول الدبابات الروسية إلى العاصمة

أعلن الجيش الأوكراني، تفجير جسر بالقرب من العاصمة كييف لوقف قافلة من الدبابات الروسية قادمة من إيفانكيف.
رمز الخبر: ۶۳۵۲۳
تأريخ النشر: 25 February 2022

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، تقارير تفيد بأن قافلة من الدبابات الروسية اخترقت إيفانكيف وكانت متجهة إلى العاصمة كييف عبر فيشهورود.

وأضاف أن "الدبابات قادمة. نحن نُقاتل. المعارك قادمة".

وفي الوقت نفسه، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها أوقفت قافلة الدبابات.

وأضافت هيئة الأركان العامة "فجرنا الجسر، وأوقفناهم".

واليوم الجمعة واصلت القوات الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز

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