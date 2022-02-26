رئيس أركان الجيش يزور مديرية المدفعية ويفتتح حملة لتصليح المدافع والعجلات

زار رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مستودع مديرية المدفعية، وافتتح حملة لتصليح المدافع والعجلات، يرافقه معاونو رئيس أركان الجيش (للعمليات - الميرة)، وقائد القوات البرية، وأمين سر العمليات رئاسة أركان الجيش، ومدير قسم استخبارات وأمن قيادة القوات البرية.

وكان في استقبال رئيس أركان الجيش للعمليات، مدير المدفعية وآمر المستودع وضباط ركن المديرية.

وافتتح يارالله حملة لتصليح المدافع والعجلات بأنواعها المختلفة وبإشراف من مدير المدفعية وبالإمكانات الذاتية.

وكان لمعاون رئيس أركان الجيش للعمليات الدور الكبير في إنجاز هذه الحملة بزياراته المتكررة وتوجيهاته ودعمه المستمر لإنجاز هذا العمل الكبير وإعادة تأهيل الأسلحة والمعدات وحملات تصليح الأسلحة والمعدات التي ترفع من درجة الاستعداد القتالي لوحدات المدفعية ورفع المعنويات.

وأثنى يارالله على الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل مدير وضباط ومنتسبي هذا الصنف العريق في إنجاز هذه الحملة، موعزاً سيادته بتكريم المشتركين لهذه الحملة.

المصدر:يونيوز