العملية العسكرية الروسية تدخل يومها الثاني.. وزيلنسكي يطالب بمساعدة دولية فعالة

سُمع دوي انفجارين في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثاني، إذ أعلنت كييف التعبئة العامة وأطلقت عملية دفاعية في المناطق الجنوبية وشرق خيرسون.

ومع نهاية اليوم الأول للمعارك، أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية مساء الخميس مقتل 137 شخصًا وجرح 316 آخرين، فيما تحدثت الأمم المتحدة عن وجود 100 ألف نازح داخل أوكرانيا، وأكدت أن الآلاف غادروها إلى الخارج.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تلقى معلومات عن دخول "مجموعات تخريبية تابعة للعدو" إلى كييف، مؤكدًا أنه الهدف الأول على لائحة الأهداف الروسية وعائلته الهدف الثاني لكنه شدد على أنه لن يغادر العاصمة.

وفي وقت سابق، وقع زيلينسكي على مرسوم يقضي بإعلان التعبئة العامة في عموم البلاد لمدة 90 يومًا.

وأضاف الرئيس الأوكراني إن بلاده تركت وحدها في مواجهة روسيا، مضيفا " الكل خائف من إعطائنا ضمانات للانضمام إلى الناتو والحقيقة لا أحد يريدنا في الحلف".

فيما أعلن زيلنسكي عن مقتل 137 جنديا، طالبا مساعدة دولية فعالة وتحالف مناهض للحرب.

وكان نائب وزير الدفاع الأوكراني قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن القوات الروسية قد تدخل مناطق على مشارف كييف اليوم.

المصدر:يونيوز