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سفير روسيا لدى طوكيو يحذّر: سنرد على العقوبات اليابانية الجديدة

أكد السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين أن موسكو ستقدم ردا جديا على العقوبات التي أعلنت الحكومة اليابانية عن فرضها على روسيا على خلفية أحداث أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۵۱۳
تأريخ النشر: 25 February 2022

وقال غالوزين خلال مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم الجمعة، "قرأنا التصريحات الصادرة عن الحكومة اليابانية بشأن ما يسمى بالعقوبات. لقد أبلغت مسؤولين يابانيين رفيعي المستوى مؤخرا بأن روسيا سترد على هذه الإجراءات، وأعتقد أن الرد سيكون جديا".

وردا على أسئلة عن مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه العقوبات اليابانية للاقتصاد الروسي، أشار السفير إلى أنه لا يستطيع حتى الآن تقديم تقييم محدد لأن الجانب الياباني لم يعلن تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة.

وقال غالوزين، "لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله على وجه اليقين هو أنه سيتم إلحاق الضرر بكلا الجانبين أي الجانب الذي يفرض العقوبات والجانب المستهدف بها".

واستنكر السفير الخطوات العقابية للسلطات اليابانية والتي وصفها بأنها "لا تسهم في تطوير علاقات حسن الجوار ذات المنفعة المتبادلة" بين موسكو وطوكيو.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ستشمل تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس، وتجميد أصول المؤسسات المالية والحد من صادرات البضائع للجهات على صلة بالقطاع العسكري.

المصدر:يونيوز

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