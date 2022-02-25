البنك المركزي يؤكد ضمانه لاستقرار الوضع في السوق المالية

أكد البنك المركزي الروسي أنه سيتدخل لضمان "استقرار الوضع"، بالتزامن مع هبوط الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع العام 2016، بعدما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في دونباس، أمس الخميس.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان، "من أجل ضمان استقرار الوضع في السوق المالية، قرر بنك روسيا التدخل في سوق العملات الأجنبية"، مشيراً إلى أنَّ "لديه، مع غيره من المؤسسات المالية، خطط عمل واضحة لكل السيناريوهات".

وأضاف البنك المركزي، "نحن جاهزون لأي تطور، ووضعنا سيناريوهات لضمان حماية أموال عملائنا وأصولهم ومصالحهم، وكذلك ضمان التشغيل المنتظم لجميع وظائفنا. سبيربنك لديه كل الموارد اللازمة والخبرة الإدارية والخبرة للعمل في الظروف الحالية".

وأكّد البنك أن جميع أنظمته تعمل بشكل طبيعي، وأن العملاء من الأفراد والكيانات الاعتبارية يمكنهم الوصول إلى أموالهم وخدماتهم بالكامل.

المصدر:يونيوز