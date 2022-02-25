زيلينسكي: وحيدون في الدفاع عن وطننا والعالم يكتفي بالمشاهدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنهم وحيدون في الدفاع عن وطنهم، في الوقت الذي تكتفي به أقوى دول العالم بالمشاهدة.

وفي كلمة موجهة للشعب الأوكراني، اليوم الجمعة، أصاف زيلينسكي، "ندافع عن وطننا لوحدنا، أقوى دول العالم تكتفي بالمشاهدة عن بعد، هل أقنعت عقوبات أمس روسيا؟ نحن نراها في سمائنا وأرضنا بأنها غير كافية".

وأشار إلى أنّ "القوات الروسية لا تفرق في هجماتها بين الأهداف المدنية والعسكرية".

وأكد أنّ روسيا تسعى من خلال هجماتها إلى فرض الضغوط على الشعب والدولة الأوكرانية.

وشبه الرئيس الأوكراني استهداف الروس للعاصمة كييف باستهداف ألمانيا النازية لها عام 1941.

وأشار إلى إن روسيا ستضطر عاجلا أم آجلا للجلوس مع أوكرانيا من أجل وقف الحرب قائلاً، "بقدر ما كان جلوس روسيا مع أوكرانيا مبكرا فإن خسائرها ستكون أقل".

المصدر:يونيوز