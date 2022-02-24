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القوات الامنية تكثف جهودها لتأمين زوار الامام الكاظم (ع)

كشفتْ عملياتُ بغدادَ عن تكثيفِ جهودِها الأمنيةِ والاستخباريةِ لتأمينِ طرق الزائرين.
رمز الخبر: ۶۳۵۰۱
تأريخ النشر: 24 February 2022

كما أطلقت عملياتٍ استباقيةٍ في وقتٍ سابق ٍداخلَ المناطق ِالمحاذيةِ للعاصمةِ بغداد، أَفشلتْ خططَ الإرهابيين بعد قتلِ عددٍ منهم والقبضِ على البعضِ الآخر.

هذا، ويُواصلُ الزائرونَ المسيرَ نحوَ مدينةِ الكاظميةِ، وعبروا عن ارتياحِهم للإجراءاتِ الأمنيةِ والخدمية.

وترأس نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري مؤتمراً أمنياً تنسيقياً لمتابعة تنفيذ خطة حماية الزيارة الرجبية في مقر قيادة الفرقة الثانية شرطة اتحادية.

وأكد الشمري ضرورة متابعة تنفيذ الخطة من قبل القادة والآمرين حصرا بجميع تفاصيلها.

المصدر:يونيوز

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