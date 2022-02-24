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الرئيس الجزائري يجري مباحثات في الكويت مع أمير الدولة وولي العهد

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.
رمز الخبر: ۶۳۴۹۹
تأريخ النشر: 24 February 2022

كما زار تبون ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث تم عقد مباحثات رسمية بين الجانبين، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري محمد عبدالله المبارك الصباح أن المباحثات تناولت استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز مسيرة التعاون بينهما في كافة المجالات .

وغادر الرئيس الجزائري والوفد الرسمي المرافق له البلاد بعد زيارة رسمية للبلاد، هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري منذ 14 عاما، والتقى خلالها الجالية الجزائرية بدولة الكويت، أكد فيها أن بلاده تسعى للدفاع عن دول الخليج، وقال إن ما يمسها يمس الجزائر.

المصدر:يونيوز

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