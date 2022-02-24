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تدشين حملة النزول الميداني لدعم حملة "إعصار اليمن"

أكدَ رئيسُ مجلسِ النواب يحيى الراعي على أهمية استشعارِ الجميعِ للمسؤوليةِ الوطنيةِ في التصدي قوى التحالف وأدواتِه في المنطقة، وما يرتكبُه من مجازرَ وجرائمِ حربٍ مكتملةِ الأركان بحقِّ المدنيينَ باليمن وفي مقدمتِهم الأطفالُ والنساء.
رمز الخبر: ۶۳۴۹۷
تأريخ النشر: 24 February 2022

وخلالَ تدشينِ رئيسِ مجلسِ النوابِ النزولَ الميدانيَّ لأعضاءِ المجلسِ لدعمِ حملةِ "إعصار اليمن" استنكرَ الراعي الصمتَ المخزي للعالمِ والمجتمعِ الدوليِّ وتحيّزَه السافرَ لقوى التحالف للتغطيةِ على جرائمِ الحربِ المزدوجةِ التي ارتكبتها دول التحالف بحقِّ الشعبِ اليمنيِّ ومقدراتِه وبنيتِه التحتية.

وأكدَ أنَّ مظلوميةَ الشعبِ اليمنيِّ كشفت زَيفَ ادعاءات ِمجلسِ الأمنِ والأممِ المتحدة والهيئاتِ والمنظمات الإنسانية والحقوقيةِ التابعةِ لهما في حمايةِ حقوقِ الإنسان.

وثمنَ نوابُ الشعب، حكمةَ قائدِ الثورة والمجلسِ السياسيِّ الأعلى، وتفويضَ القيادةِ في تحقيق ِالمزيدِ من معادلةِ الردعِ للعدوانِ في عمقِه.

هذا، ودشنت أمانة العاصمة صباح اليوم قافلة "إعصار اليمن" بجميع المديريات بالتزامن مع اقتراب الذكرى السابعة لليوم الوطني للصمود، وبدء ثامن أعوام مواجهة حرب التحالف الأمريكي السعودي الإمارتي.

وفي اللقاء الموسع الذي ضم السلطة المحلية ووجاهات مديرياتها كافة، أشادت قيادة العاصمة بعظمة المواقف التي صدرها أبناء العاصمة منذ بدء مواجهة التحالف، وأهابت بهم جميعا لمضاعفة مستوى البذل في قافلة إعصار اليمن التي تواكب عظمة الإنجاز الذي تحققه القوات المسلحة.

المصدر:يونيوز

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