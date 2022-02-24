بنك الجزائر الخارجي يطلق خدمات الصيرفة الإسلامية في وهران

وأشرف المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش، على تدشين وكالة 115 "أحمد زبانة" وسط مدينة وهران وافتتاح بها شباك الصيرفة الإسلامية.

وأضاف لطرش أنه أنه سيتم في الأيام القادمة إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية عبر مختلف الوكالات التابعة لهذا البنك، وذلك في ولايات سيدي بلعباس وعين تموشنت وتلمسان على أن تعمم لاحقا في بجميع الولايات.

وكشف لطرش، أن بنك الجزائر الخارجي قام بتحصيل مبلغ 100 مليون دينار من خدمات الصيرفة الإسلامية منذ إطلاقها نهاية شهر ديسمبر المنصرم، لافتا إلى أن هناك طلب كبير وترحيب واسع خاصة الشباب والمهنيين والمؤسسات على هذه المنتجات.

المصدر:يونيوز