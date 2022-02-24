ما هي أبرز الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟

اعربت كل من فنزويلا وبيلاروس وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا، عم دعمها لقرار روسيا بالاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، معتبرة أنّه يُشكل عامل استقرار وطريقاً لاحلال السلام.

فقد اعربت كل من فنزويلا وبيلاروس وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا، عن تفهمها لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

الرئيس الفنزيلي نيكولاس مادورو، أكّد دعم بلاده الكامل لقرار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأييدها السعي لإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمة المندلعة منذ سنة 2014.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال مادورو : "راقبنا الأحداث في روسيا وأوكرانيا، وراقبنا كيف تريد الولايات المتحدة وحلف الناتو التخلص من روسيا عسكريا، وإنهاء العالم متعدد الأقطاب.

واعتبر مادورو، أنّ الإعلان عن الجمهوريتين الشعبيتين في شرق اوكرانيا، جاء نتيجة لاضطهاد الشعب الروسي على أيدي "اليمين المتطرف" الذي استولى على السلطة فيها. واتهم السلطات الاوكرانية بأنّها لم تتجاوب مع محاولات الرئيس الروسي لايجاد حل للنزاع من خلال الحوار، وتابع مادورو قائلاً: "لهذا فإن فنزويلا تعرب عن دعمها لبوتين في حماية السلام في روسيا والمنطقة".

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، اعتبر بدوره ،أن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من شأنه أن ينقذ الأرواح ويمنع العنف. وفي تصريح صحفي، أضاف أرشانج تواديرا، أنّ :"هذا القرار يؤيده الكثير لأنه يهدف إلى تجنب العنف وخسارة الأرواح البشرية".

وفي نفس السياق، أعلنت بيلاروس أنها "تتعامل باحترام وتفهم" إزاء قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدة الأهمية السياسية والإنسانية لهذه الخطوة بالنسبة للمواطنين الروس في تلك الأراضي.

كذلك أكّدت دمشق على لسان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، دعم سوريا قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. ووصف المقداد، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمفصلي، وبأنه شكّل نقطة فاصلة في تاريخ العالم.

وخلال مشاركته في مؤتمر فالداي في روسيا، اعتبر المقداد أنّ الاجراءات الروسية، ستشكل طريقاً جديدا للسلام في العالم، مشيراً الى أنّ بلاده ستعمّق التعاون القائم مع روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لأنه يخدم الانسانية جمعاء.

يشار الى أنّ الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي، أعربت عن معارضتها للخطوة الروسية للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مهددة بفرض عقوبات قاسية على روسيا، في حال اجتاحت قواتها الاراضي الاوكرانية.

المصدر:يونيوز