النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۴مشاهدات
‍ پ

ما هي أبرز الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟

اعربت كل من فنزويلا وبيلاروس وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا، عم دعمها لقرار روسيا بالاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، معتبرة أنّه يُشكل عامل استقرار وطريقاً لاحلال السلام.
رمز الخبر: ۶۳۴۹۱
تأريخ النشر: 24 February 2022

فقد اعربت كل من فنزويلا وبيلاروس وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا، عن تفهمها لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

الرئيس الفنزيلي نيكولاس مادورو، أكّد دعم بلاده الكامل لقرار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأييدها السعي لإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمة المندلعة منذ سنة 2014.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال مادورو : "راقبنا الأحداث في روسيا وأوكرانيا، وراقبنا كيف تريد الولايات المتحدة وحلف الناتو التخلص من روسيا عسكريا، وإنهاء العالم متعدد الأقطاب.

واعتبر مادورو، أنّ الإعلان عن الجمهوريتين الشعبيتين في شرق اوكرانيا، جاء نتيجة لاضطهاد الشعب الروسي على أيدي "اليمين المتطرف" الذي استولى على السلطة فيها. واتهم السلطات الاوكرانية بأنّها لم تتجاوب مع محاولات الرئيس الروسي لايجاد حل للنزاع من خلال الحوار، وتابع مادورو قائلاً: "لهذا فإن فنزويلا تعرب عن دعمها لبوتين في حماية السلام في روسيا والمنطقة".

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، اعتبر بدوره ،أن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من شأنه أن ينقذ الأرواح ويمنع العنف. وفي تصريح صحفي، أضاف أرشانج تواديرا، أنّ :"هذا القرار يؤيده الكثير لأنه يهدف إلى تجنب العنف وخسارة الأرواح البشرية".

وفي نفس السياق، أعلنت بيلاروس أنها "تتعامل باحترام وتفهم" إزاء قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدة الأهمية السياسية والإنسانية لهذه الخطوة بالنسبة للمواطنين الروس في تلك الأراضي.

كذلك أكّدت دمشق على لسان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، دعم سوريا قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. ووصف المقداد، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمفصلي، وبأنه شكّل نقطة فاصلة في تاريخ العالم.

وخلال مشاركته في مؤتمر فالداي في روسيا، اعتبر المقداد أنّ الاجراءات الروسية، ستشكل طريقاً جديدا للسلام في العالم، مشيراً الى أنّ بلاده ستعمّق التعاون القائم مع روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لأنه يخدم الانسانية جمعاء.

يشار الى أنّ الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي، أعربت عن معارضتها للخطوة الروسية للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مهددة بفرض عقوبات قاسية على روسيا، في حال اجتاحت قواتها الاراضي الاوكرانية.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انطلاق مهرجان العسل الثالث بدمشق بمشاركة 45 نحالاً من كبار المنتجين
ثلاثة شهداء في عداون اسرائيلي على محيط دمشق
اكتشاف وترتيب مئات المخطوطات المتعلقة بتاريخ وتراث البلاد
واشنطن: الدبلوماسية مع روسيا لن تنجح إلا إذا غيرت موسكو تصرفاتها
القوات الامنية تكثف جهودها لتأمين زوار الامام الكاظم (ع)
سائقو الشاحنات ينظمون احتجاجات في كاليفورنيا ضد قيود كورونا
الرئيس الجزائري يجري مباحثات في الكويت مع أمير الدولة وولي العهد
مشروعنا الحقيقي هو العدالة والسلام و"اسرائيل" كيان مؤقت سيزول
تدشين حملة النزول الميداني لدعم حملة "إعصار اليمن"
العراق..ابرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز
أصحاب المواكب يؤكدون افتخارهم بخدمة زوار الإمام الكاظم (ع) في ذكرى استشهاده
الكاظمية تتشح بالسواد إحياءً لذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم (ع)
بنك الجزائر الخارجي يطلق خدمات الصيرفة الإسلامية في وهران
أردوغان يبحث هاتفيا مع علييف قضايا إقليمية لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية
ما هي أبرز الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
#الكيان_المؤقت
انفوغراف: تداعيات الصراع في أوكرانيا على النظام الدولي ومنطقة الشرق الأوسط
مشروعنا الحقيقي هو العدالة والسلام و"اسرائيل" كيان مؤقت سيزول
وثائق التدخل الأمريكي في لبنان (2): جعجع في السفارة الأمريكية
غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا فورًا: العالم يواجه أكبر أزمة سلام وأمن عالمية
اليونيسف: شركات حليب الأطفال تبث رسائل مضللة وغير مثبتة تؤثر على قرار الرضاعة الطبيعية
عدوان اسرائيلي على القنيطرة والأضرار مادية
ما هي أبرز الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
وزارة الصحة: تسجيل227 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص
الرئيس فوك يستقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ
مديرية إعلام المخدرات تعلن أن أكثر من 60 متهماً بالمخدرات يقبض عليهم يومياً
بوتين: أولوِياتنا مصلحة روسيا وأمن مواطنيها.. وأمننا غير قابل للتفاوض.. ومستعدون للحوار
وفاة شخص وفقدان آخرين جراء فيضانات ضربت مناطق شرق البلاد
الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل يبحثان سير عمل القضاء
مندوب روسيا: حرب أمريكا على العراق في 2003 قتلت آلاف الآمنين ولم يستلم ذويهم أي تعويضات