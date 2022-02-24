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النظام السعودي يحتفل بذكرى تأسيسه متجنباً الحديث عن دور الوهابية

رمز الخبر: ۶۳۴۹۰
تأريخ النشر: 24 February 2022

أقامت المملكة العربية السعودية احتفالات لأول مرة بذكرى تأسيسها قبل نحو 300 عام، واختارت تاريخا، برأي مراقبين، يهون من الدور المحوري الذي لعبه رجال دين من الحركة الوهابية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن الحكومة أعدت فعاليات تشمل عروضا موسيقة عن التاريخ الحديث للمملكة وألعابا نارية وعروضا بطائرات مسيرة ومؤثرات صوتية يشارك فيها 3500 شخص.

وتحيي المملكة ذكرى يوم في عام 1727 تولى فيه محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى إمارة الدرعية، وهي بلدة نائية تقع الآن على الطرف الشمالي الغربي للعاصمة السعودية الرياض.

كان ذلك قبل 18 عاما تقريبا مما يعتبره المؤرخون بداية الدولة السعودية عندما تحالف بن سعود مع محمد بن عبد الوهاب الذي يعرف مذهبه بالوهابية.

وعزز الاتفاق مع رجل الدين شرعية حكم آل سعود في مقابل تمويل سخي ونفوذ مُنح للمؤسسة الدينية المحافظة على القضايا الاجتماعية والتعليم والأخلاق العامة وهي السلطات التي قلصها في الفترة الأخيرة الحاكم الفعلي للبلاد.

فقد كبح ولي العهد محمد بن سلمان السلطة الدينية وفتح البلادعلى الحفلات الموسيقية وعروض السينما ورفع حظر قيادة النساء للسيارات وخفف من نظام ولاية الرجل.

وأعلن مرسوم ملكي الشهر الماضي يوم 22 شباط/فبراير عطلة رسمية تعرف باسم "يوم التأسيس" على أن يحتفل به كل عام لإحياء ذكرى "بدء عهد الإمام محمد بن سعود" وتأسيسه للدولة السعودية الأولى.

وقالت كريستين ديوان الباحثة البارز بمعهد دراسات دول الخليج العربية بواشنطن "تم محو محمد بن عبد الوهاب من التاريخ السعودي". وأضافت "هذه هي القومية السعودية الجديدة. إنها تحتفي بآل سعود.. تربط الشعب بشكل مباشر بالعائلة الحاكمة.. وتهون من الدور المحوري الذي لعبه الدين في تأسيس الدولة".

وأقرّ مجلس الشورى السعودي الشهر الماضي كذلك اقتراحا بتعديل قانون يتعلق بالنشيد الوطني والعلم. ولم يتضح ما إذا كان سيغير مكونات تصميم العلم الذي يشمل شعار التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وتحتفل المملكة بالفعل بيوم 23 سبتمبر/ أيلول عيدها الوطني الذي يحيي ذكرى انتصار آل سعود على قبائل منافسة في منطقة الحجاز والسيطرة على في مكة والمدينة في 1925، وبعد ذلك سميت المملكة العربية السعودية في 1932، وذلك بمساندة من البريطانيين، الذين كانوا قد أعطوا وعوداً سابقة للشريف حسين، لتأسيس دولة عربية جامعة.

المصدر:يونيوز

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