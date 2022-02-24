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السيسي يؤكد حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية اجراها اليوم الأربعاء لمقر الكلية الحربية، حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري.
رمز الخبر: ۶۳۴۸۹
تأريخ النشر: 24 February 2022

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري.

وتناول الرئيس المصري، خلال جولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية، جهود مصر على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري.

وأوضح السيسي أن مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية، من الانفتاح على كافة الدول الكبرى، وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها، هي من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن.

ووجه الرئيس المصري طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة، ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب

المصدر:يونيوز

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