النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۴مشاهدات
‍ پ

السيد السندي: ما يحصل في البحرين هو بيع كامل للسيادة

أكد القيادي في تيار الوفاء الإسلامي السيد مرتضى السندي، أن "الصهاينة لم يكتفوا بالتعاون الأمني مع البحرين، بل أن أيديهم ستمتد إلى التعليم والثقافة والممارسات الدينية"، لافتًا إلى أن ما يحصل اليوم هو بيع كامل للسيادة البحرينية.
رمز الخبر: ۶۳۴۸۶
تأريخ النشر: 24 February 2022

وفي ندوة أقيمت في مركز الإمام الخميني بمدينة قم المقدسة، الاثنين، قال السندي إن "زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى البحرين في يوم 14 فبراير (ذكرى انطلاق ثورة البحرين) رسالة واضحة في دعم الدكتاتورية ومنهجية القتل والسجن والتعذيب والاستبداد."

وأوضح أن "رسالة شعب البحرين أيضًا واضحة في يوم 14 فبراير، بأن لا شرعية لآل خليفة ولا شرعية للتطبيع والوجود الصهيوني على تراب البحرين. وهذه الرسالة هتف بها شعب البحرين رجالًا ونساءً، شيوخًا وأطفالًا بأننا لن نقبل بآل خليفة والصهاينة اللذان يبحثان عن الشرعية."

وشدد على أن "اجتماع الكيانين غير الشرعيين (الصهاينة وآل خليفة) لفرض الشرعية بالقوة والتهديد، ويهدف إلى قمع الإرادة الشعبية في البحرين ومواجهة إيران."

وكشف السندي أن "هناك 21 اتفاقية و76 لقاء مباشرا، و25 لقاء مرئيا بين الكيان الصهيوني والكيان الخليفي منذ إعلان التطبيع."

واعلن القيادي في تيار الوفاء الإسلامي انه "فشل الصهاينة والخليفيون في تحويل التطبيع الرسمي الى تطبيع شعبي".

وسخر السندي من "الاتفاقية الموقعة بإعلان البحرين شراء منظومة رادار لمواجهة الطائرات المسيرة من الكيان الصهيوني بالتزامن مع نجاح حزب الله في لبنان في إرسال طائرة مسيرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفشل كل المنظومات الإسرائيلية في التصدي لها."

وبيّن السندي أن "السلطات في البحرين في موقع ضعف وانهيار وهزيمة، وبسبب ذلك يرتمون في أحضان الكيان الصهيوني"، مشددًا على "ضرورة مواجهة الكيان الصهيوني في البحرين الآن، لأن خطر ذلك كبير وسيمتد للأجيال القادمة."

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انطلاق مهرجان العسل الثالث بدمشق بمشاركة 45 نحالاً من كبار المنتجين
ثلاثة شهداء في عداون اسرائيلي على محيط دمشق
اكتشاف وترتيب مئات المخطوطات المتعلقة بتاريخ وتراث البلاد
واشنطن: الدبلوماسية مع روسيا لن تنجح إلا إذا غيرت موسكو تصرفاتها
القوات الامنية تكثف جهودها لتأمين زوار الامام الكاظم (ع)
سائقو الشاحنات ينظمون احتجاجات في كاليفورنيا ضد قيود كورونا
الرئيس الجزائري يجري مباحثات في الكويت مع أمير الدولة وولي العهد
مشروعنا الحقيقي هو العدالة والسلام و"اسرائيل" كيان مؤقت سيزول
تدشين حملة النزول الميداني لدعم حملة "إعصار اليمن"
العراق..ابرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز
أصحاب المواكب يؤكدون افتخارهم بخدمة زوار الإمام الكاظم (ع) في ذكرى استشهاده
الكاظمية تتشح بالسواد إحياءً لذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم (ع)
بنك الجزائر الخارجي يطلق خدمات الصيرفة الإسلامية في وهران
أردوغان يبحث هاتفيا مع علييف قضايا إقليمية لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية
ما هي أبرز الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
#الكيان_المؤقت
انفوغراف: تداعيات الصراع في أوكرانيا على النظام الدولي ومنطقة الشرق الأوسط
مشروعنا الحقيقي هو العدالة والسلام و"اسرائيل" كيان مؤقت سيزول
وثائق التدخل الأمريكي في لبنان (2): جعجع في السفارة الأمريكية
غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا فورًا: العالم يواجه أكبر أزمة سلام وأمن عالمية
اليونيسف: شركات حليب الأطفال تبث رسائل مضللة وغير مثبتة تؤثر على قرار الرضاعة الطبيعية
عدوان اسرائيلي على القنيطرة والأضرار مادية
ما هي أبرز الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
وزارة الصحة: تسجيل227 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص
الرئيس فوك يستقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ
مديرية إعلام المخدرات تعلن أن أكثر من 60 متهماً بالمخدرات يقبض عليهم يومياً
بوتين: أولوِياتنا مصلحة روسيا وأمن مواطنيها.. وأمننا غير قابل للتفاوض.. ومستعدون للحوار
وفاة شخص وفقدان آخرين جراء فيضانات ضربت مناطق شرق البلاد
الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل يبحثان سير عمل القضاء
مندوب روسيا: حرب أمريكا على العراق في 2003 قتلت آلاف الآمنين ولم يستلم ذويهم أي تعويضات