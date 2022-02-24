مجتمع برلمان الفرنكوفونية يناقش المشاريع التنموية للدول الأعضاء

عقد برلمان الفرنكوفونية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، حيث مثل المغرب وزير الداخلية شكيب بنموسى، وناقش الموضوعات المشتركة، من بينها تحسين برلمان الشباب.

ويشكل هذا التجمع فرصة لرؤساء الأقسام لتشجيع إقامة مشاريع تنموية. ويعد مؤتمر وزراء التعليم للدول الأعضاء وحكومات الفرانكوفونية (CONFEMEN)، الذي أنشئ في عام 1960، أقدم مؤسسة للفرانكوفونية.

ويضم التجمع حاليًا 44 دولة عضوا وحكومة من مناطق جغرافية مختلفة، غرب إفريقيا ووسط إفريقيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والعديد من الدول الأخرى (آسيا وأوروبا الوسطى والمحيط الهندي).

وتتمثل مهمتها في توفير المعلومات المتبادلة والتفكير في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتشاور بين وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء والحكومات، بهدف دعم تحسين أنظمة التعليم الوطنية.

المصدر:يونيوز