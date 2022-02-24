رئيس الأركان يطلع على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي، تفقد رئيس الأركان المصري أسامة عسكر معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للاطلاع على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة.

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصري أسامة عسكر معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة، برفقة عدد من قادة القوات المسلحة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع المصرية، فان هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة إلى عرض تقديمي عن أحدث الأنظمة البحثية في كافة المجالات التي من شأنها تقديم الدعم لكافة الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة.

وناقش عدداً من القائمين على الأبحاث المتطورة التى تم تنفيذها، مشيداً بالجهود المبذولة في البحوث وأهميتها للحفاظ على جاهزية واستقرار القوات المسلحة وما لمسه من الباحثين من فهم واعٍ وإدراك صحيح لجميع جوانب البحوث.

وفى نهاية الجولة، نقل رئيس أركان القوات المسلحة تحيات وتقدير وزير الدفاع محمد زكي للقائمين على البحوث، وأكد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى أعلى المعايير العلمية فى هذا المجال، مشيراً إلى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذى تم تنفيذها على مدار العام البحثي.

المصدر:يونيوز